Цитата: .com .net .org .biz .info - 4,95$ http://www.netfirms.com



Цитата с их сайта:



Цитата: How Many Domain Names can I register?

You can register one $4.95 domain name per account, and up to five per billing address.



5 доменов -- это несерьезно



