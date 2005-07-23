FilosofsG







Newbie

Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Как скопидом не тратит ни гроша,

Как банк хранит запас свой золотой,

Так берегла моя застывшая душа,

Любви кристаллик, незаметный и простой.



Он не сверкал, лежал, заброшенный, в тени,

И точно знал, что предназначен он для нас.

Что всё равно, они наступят, эти дни,

И он проснётся, засияет, как алмаз.



И все лучи свои, волшебные, тебе

Отдаст до проблеска на утренней заре.

Сто раз спасибо говорю своей судьбе,

За то, что в сторону твою я посмотрел.



Что не прошёл, как раньше, равнодушно,

Остановился. В сердце лучик засиял.

В твоих глазах тонул, покорно, и послушно,

Ну, наконец-то! Я тебя узнал!



Узнал я ту, что снилась мне ночами.

Ту, для кого хранил своё тепло.

Как часто мы живём, не зная сами,

Как здорово нам в жизни повезло.



Как повезло, что не растратил нежность,

Что встретил женщину, которую так ждал.

Хранил любовь, и верил в неизбежность.

И всё сбылось, тебя я повстречал.



Дарю тебе кристалл незамутнённый,

Нетронутой, сияющей любви.

Смотрю в твои глаза, заворожённый.



Добавлено:

"Ты".

Ты ясный день,

Ты тёмная ночь.

Ты светлый луч,

Ты чорная тень.

Ты штиль,

Ты шторм.

Ты безгрешна,

Ты грешна.

Ты сильна,

Ты слаба.

Ты ветерок,

Ты ураган.

Ты безсоница,

Ты сладкий сон.

Ты та в каторую влюблён.

Но где же явь, а где же сон?

Наверника незнаю я.

Но знаю точно - Ты мне нужна!







люблю тебя ласково, нежно, торжественно,

Я люблю тебя тихо, дрожаще, божественно,

Я люблю тебя бережно, сладко, волнующе,

Я люблю тебя чувственно, верно, чарующе,

Я люблю тебя рифмою, песнею, прозою,

Я люблю тебя лилией, ландышем, розою,

Я люблю тебя памятью, телом, сознанием,

Я люблю тебя мыслями, взглядом, касанием,

Я люблю тебя огнено, звездно, немысленно,

Я люблю тебя звонко, безумно, волнующе,

Я люблю тебя искренне, крепко, пылающе,

Я люблю тебя сказочно, страсно, сгорающе,

Я люблю тебя светло, безмерно, неистово,

Я люблю тебя ярко, безбрежно, таинственно,

Я люблю тебя вспышкой, огнем, располяюще,

Я люблю тебя сердцем, душой, обжигающе,

Я люблю тебя тайно, безудержно, яростно,

Я люблю тебя явно, безоблачно, сладостно,

Я люблю тебя грешно, лаская, сжимающе,

Я люблю тебя свято, молясь. всепращающе,

Я люблю тебя! Слышишь! Люблю...