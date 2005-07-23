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Компьютерный форум Ru.Board » Общие » Художественная Литература » Красивые, короткие стихи II

Модерирует : Fair Kender

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Eruka CO2



Junior Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
как быстро можно все разбить!  
как долго нужно это клеить.  
куски сложить куски зашить,
и лентой липкою заклеить.
как быстро можно убедиться,что сердце полно той любви,
но боли острой не забыться,ведь ленточка не спрячет швы.
и сердце штопаное будет в груди метаться и трестись,
о том что лишь кусками любит какие крепко прижились.
Всего записей: 76 | Зарегистр. 20-01-2006 | Отправлено: 19:55 07-01-2008
Ton aka hwost



White Arctic Wolf		Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
Eruka CO2
Здесь - пишем хорошие стихи других авторов (не свои!)
Необходимо указывать автора опубликованного произведения.
Свои стихи - в другой веточке.
Пожалуйста, придерживайся здешних правил  
 
 
Светлый праздник бездомности,  
тихий свет без огня.  
Ощущенье бездонности  
августовского дня.  
 
Ощущенье бессменности  
пребыванья в тиши  
и почти что бессмертности  
своей грешной души.  
 
Вот и кончено полностью,  
вот и кончено с ней,  
с этой маленькой повестью  
наших судеб и дней,  
 
наших дней, перемеченных  
торопливой судьбой,  
наших двух переменчивых,  
наших судеб с тобой.  
 
Полдень пахнет кружением  
дальних рощ и лесов.  
Пахнет вечным движением  
привокзальных часов.  
 
Ощущенье беспечности,  
как скольженье на льду.  
Запах ветра и вечности  
от скамеек в саду.  
 
От рассвета до полночи  
тишина и покой.  
Никакой будто горечи  
и беды никакой.  
 
Только полночь опустится,  
как догадка о том,  
что уже не отпустится  
ни сейчас, ни потом,  
 
что со счета не сбросится  
ни потом, ни сейчас  
и что с нас ещё спросится,  
ещё спросится с нас.  
 
(Ю. Левитанский)

----------
Via est vita!
Всего записей: 14114 | Зарегистр. 16-08-2002 | Отправлено: 14:34 08-01-2008 | Исправлено: Ton aka hwost, 14:36 08-01-2008
FilosofsG



Newbie		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Как скопидом не тратит ни гроша,  
Как банк хранит запас свой золотой,  
Так берегла моя застывшая душа,  
Любви кристаллик, незаметный и простой.  
 
Он не сверкал, лежал, заброшенный, в тени,  
И точно знал, что предназначен он для нас.  
Что всё равно, они наступят, эти дни,  
И он проснётся, засияет, как алмаз.  
 
И все лучи свои, волшебные, тебе  
Отдаст до проблеска на утренней заре.  
Сто раз спасибо говорю своей судьбе,  
За то, что в сторону твою я посмотрел.  
 
Что не прошёл, как раньше, равнодушно,  
Остановился. В сердце лучик засиял.  
В твоих глазах тонул, покорно, и послушно,  
Ну, наконец-то! Я тебя узнал!  
 
Узнал я ту, что снилась мне ночами.  
Ту, для кого хранил своё тепло.  
Как часто мы живём, не зная сами,  
Как здорово нам в жизни повезло.  
 
Как повезло, что не растратил нежность,  
Что встретил женщину, которую так ждал.  
Хранил любовь, и верил в неизбежность.  
И всё сбылось, тебя я повстречал.  
 
Дарю тебе кристалл незамутнённый,  
Нетронутой, сияющей любви.  
Смотрю в твои глаза, заворожённый.  
 
Добавлено:
"Ты".  
Ты ясный день,  
Ты тёмная ночь.  
Ты светлый луч,  
Ты чорная тень.  
Ты штиль,  
Ты шторм.  
Ты безгрешна,  
Ты грешна.  
Ты сильна,  
Ты слаба.  
Ты ветерок,  
Ты ураган.  
Ты безсоница,  
Ты сладкий сон.  
Ты та в каторую влюблён.  
Но где же явь, а где же сон?  
Наверника незнаю я.  
Но знаю точно - Ты мне нужна!  
 
 
 
люблю тебя ласково, нежно, торжественно,  
Я люблю тебя тихо, дрожаще, божественно,  
Я люблю тебя бережно, сладко, волнующе,  
Я люблю тебя чувственно, верно, чарующе,  
Я люблю тебя рифмою, песнею, прозою,  
Я люблю тебя лилией, ландышем, розою,  
Я люблю тебя памятью, телом, сознанием,  
Я люблю тебя мыслями, взглядом, касанием,  
Я люблю тебя огнено, звездно, немысленно,  
Я люблю тебя звонко, безумно, волнующе,  
Я люблю тебя искренне, крепко, пылающе,  
Я люблю тебя сказочно, страсно, сгорающе,  
Я люблю тебя светло, безмерно, неистово,  
Я люблю тебя ярко, безбрежно, таинственно,  
Я люблю тебя вспышкой, огнем, располяюще,  
Я люблю тебя сердцем, душой, обжигающе,  
Я люблю тебя тайно, безудержно, яростно,  
Я люблю тебя явно, безоблачно, сладостно,  
Я люблю тебя грешно, лаская, сжимающе,  
Я люблю тебя свято, молясь. всепращающе,  
Я люблю тебя! Слышишь! Люблю...
Всего записей: 4 | Зарегистр. 09-01-2008 | Отправлено: 17:17 09-01-2008
ioppp

BANNED		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Эй, плагиатчик - чьи стихи?
Всего записей: 3106 | Зарегистр. 22-01-2005 | Отправлено: 22:41 09-01-2008
Ton aka hwost



White Arctic Wolf		Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
FilosofsG
Удивительно! А в предыдущий перед твоим пост сложно посмотреть? По поводу правил веточки?- или абы только запостить что-л? Русским ведь языком написано, черным по белому!  
 
 
Меж нами нет любви. Какая-то прохладца,  
Как если бы у нас сердца оборвались.  
Ну как ей удалось за пазуху прокрасться?  
Должно быть, мы с тобой некрепко обнялись.  
 
Меж нами нет любви. Не стоит суесловья!  
Но снова кто-то врёт и «да» рифмует с «нет».  
И снова говорит: любовь, любви, любовью -  
Холодные как лёд, и чистые как снег.  
 
Но если нет любви - тогда какого чёрта  
Мы тянем эту нить из вечного клубка?  
Затем, что не дано любви иного сорта,  
И надо как-то жить, раз живы мы пока.  
 
(В. Долина)

----------
Via est vita!
Всего записей: 14114 | Зарегистр. 16-08-2002 | Отправлено: 05:45 10-01-2008 | Исправлено: Ton aka hwost, 05:13 11-01-2008
exidora



Junior Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Я отогреюсь вечером холодным  
волшебными негромкими стихами...  
Как ожиданье чуда беззаботно  
играет с нами!..  
 
Заиндевевшим сумеркам нетрудно  
нас отчужденья ядом заморозить...  
И в памяти всплывает поминутно  
колдунья осень...  
 
Нас не обманет испытаньем снежным  
колючее январское причастье...  
Ведь теплится щекочущей надеждой  
лучинка счастья...  
 
Мы можем в этот снег шагнуть навечно,  
в холодном январе искать ответа...  
Но верю, что окликнет нас беспечно  
хмельное лето...  
 
На острие печали и разлуки  
нас ослепляет нежность и тревога...  
Не размыкай уверенные руки  
еще немного...
 
(Анна Булатова)
Всего записей: 169 | Зарегистр. 09-12-2006 | Отправлено: 18:22 12-01-2008
Ton aka hwost



White Arctic Wolf		Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
Кого-то нет, кого-то нет...  
В одной квартире старой  
Висит гитара давних лет,  
Умолкшая гитара.  
 
Её владельца ожидать  
Нелепо, бесполезно, -  
Унесена его кровать  
К соседям безвозмездно.  
 
Но кто-то всё не верит в быль,  
Что нет его навеки,  
Но кто-то отирает пыль  
С потрескавшейся деки.  
 
И, слушая, как вечерком,  
Не помня песен старых,  
Бренчат ребята за окном  
На новеньких гитарах,  
 
Всё смотрит вдаль из-под руки -  
Во мрак, в иные зори -  
И ждёт, что прозвучат шаги  
В пустынном коридоре.  
 
(В. Шефнер )
 


----------
Via est vita!
Всего записей: 14114 | Зарегистр. 16-08-2002 | Отправлено: 18:59 12-01-2008
Finn



Gold Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
* * *
При первом наступлении зимы,
Блуждая над просторною Невою,
Сиянье лета сравниваем мы
С разбросанной по берегу листвою.
 
Но я любитель старых тополей,
Которые до первой зимней вьюги
Пытаются не сбрасывать с ветвей
Своей сухой заржавленной кольчуги.
 
Как между нами сходство описать?
И я, подобно тополю, не молод,
И мне бы нужно в панцире встречать
Приход зимы, ее смертельный холод.
 
(Николай Заболоцкий)
Всего записей: 6124 | Зарегистр. 02-01-2006 | Отправлено: 23:09 12-01-2008
TheDreamer



Full Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
ioppp

Цитата:
Эй, плагиатчик - чьи стихи?

Это жесть какая-то...
Ton aka hwost

Цитата:
Кого-то нет, кого-то нет...  


Finn

Цитата:
При первом наступлении зимы,

Ты только недавно этот стих постил.
 
Сонет 23  
 
Как тот актер, который, оробев,
Теряет нить давно знакомой роли,
Как тот безумец, что, впадая в гнев,
В избытке сил теряет силу воли, -
 
Так я молчу, не зная, что сказать,
Не оттого, что сердце охладело.
Нет, на мои уста кладет печать
Моя любовь, которой нет предела.
 
Так пусть же книга говорит с тобой.
Пускай она, безмолвный мой ходатай,
Идет к тебе с признаньем и мольбой
 
И справедливой требует расплаты.
Прочтешь ли ты слова любви немой?
Услышишь ли глазами голос мой?
 
(Вильям Шекспир)

----------
В активном п$хуе, в пассивном @хуе...
Всего записей: 507 | Зарегистр. 23-07-2005 | Отправлено: 12:08 13-01-2008
Finn



Gold Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
TheDreamer
Де Жа Вю
Всего записей: 6124 | Зарегистр. 02-01-2006 | Отправлено: 15:20 13-01-2008
Eruka CO2



Junior Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
И снова вижу облик твой
В дали его узнаю
Опять нарушен мой покой
А ты не замечаешь
Как я сгораю от любви
когда со мной ты рядом
лишь удостоишь ты меня
Своим манящим взглядом
Так я готова жизнь отдать
Что бы к тебе прижаться
Забыть про то, что мы друзья
И страсти вновь отдаться
Отдаться страсти не беда
но что же будет дальше?
Опять что было и тогда....
Разлука и несчастье?!
Всего записей: 76 | Зарегистр. 20-01-2006 | Отправлено: 16:53 13-01-2008
TheDreamer



Full Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Finn

Цитата:
Де Жа Вю

Бывает...;)
Eruka CO2
Пост чужих стихов без ссылки на автора, является нарушением авторских прав!
 
Когда фиалки льют благоуханье
И веет ветра вешнего дыханье,
Мудрец - кто пьет с возлюбленной вино,
Разбив о камень чашу покаянья.
 
(Омар Хайям)

----------
В активном п$хуе, в пассивном @хуе...
Всего записей: 507 | Зарегистр. 23-07-2005 | Отправлено: 22:51 13-01-2008 | Исправлено: TheDreamer, 22:55 13-01-2008
Ton aka hwost



White Arctic Wolf		Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
TheDreamer

Цитата:
Eruka CO2  

Видишь чего, клон набивает посты, не считаясь с правилами. Пора меры принимать.
 
 
Хорошо и привольно на свете,  
Только мало мне жизни одной.  
Ожидай через пару столетий  
Вот на этой полянке лесной.  
 
Выйду я, молодой и пригожий,  
Из чащобы с берданкой в руках,  
В сапогах небракованной кожи  
И с подковками на каблуках.  
 
Мне пугать тебя нет интереса,  
На-ка фляжку, хлебни поскорей!  
Я комиссией Главоблвоскреса  
Воскрешён по заявке твоей.  
 
Разожжём мы костёр на рассвете,  
Посидим у живого огня.  
Жди меня через пару столетий,  
Да смотри не старей без меня!  
 
(В. Шефнер)
 


----------
Via est vita!
Всего записей: 14114 | Зарегистр. 16-08-2002 | Отправлено: 05:32 14-01-2008
TheDreamer



Full Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Ton aka hwost

Цитата:
 Пора меры принимать.

Так я уже принял.
 
Упреков не боюсь, не опустел карман,
Но все же прочь вино и в сторону стакан.
Я пил всегда вино - искал услады сердцу,
Зачем мне пить теперь, когда тобою пьян!
 
(Омар Хайям)

----------
В активном п$хуе, в пассивном @хуе...
Всего записей: 507 | Зарегистр. 23-07-2005 | Отправлено: 08:48 14-01-2008
Ton aka hwost



White Arctic Wolf		Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
Так я уже принял

...аналогично!
 
Любовь минувших лет, сигнал из ниоткуда,  
Песчинка, спящая на океанском дне,  
Луч радуги в зеркальной западне...  
Любовь ушедших дней, несбывшееся чудо,  
Нечасто вспоминаешься ты мне.  
Прерывистой морзянкою капели  
Порой напомнишь об ином апреле,  
Порою в чьей-то промелькнёшь строке...  
Ты где-то там, на дальнем, смутном плане,  
Снежинка, пролетевшая сквозь пламя  
И тихо тающая на щеке.  
 
(В. Шефнер)

----------
Via est vita!
Всего записей: 14114 | Зарегистр. 16-08-2002 | Отправлено: 05:41 15-01-2008
Finn



Gold Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
TheDreamer
Рубаи - это замечательно! Припоминаю, есть отдельная тема.
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=41&topic=0270#1
Всего записей: 6124 | Зарегистр. 02-01-2006 | Отправлено: 15:53 15-01-2008 | Исправлено: Finn, 15:55 15-01-2008
Serg_Ivanov



Gold Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Мы говорим, когда нам плохо,
Что, видно, такова эпоха,
Но говорим словами теми,
Что нам продиктовало время.
И мы привязаны навеки
К его взыскательной опеке,
К тому, что есть большие планы,
К тому, что есть большие раны,
Что изменяем мы природу,
Что умираем в непогоду
И что привыкли наши ноги
К воздушной и земной тревоге,
Что мы считаем дни вприкидку,
Что сшиты на живую нитку,
Что никакая в мире нежить
Той тонкой нитки не разрежет.
В удаче ль дело, в неудаче,
Но мы не можем жить иначе,
Не променяем — мы упрямы —
Ни этих лет, ни этой драмы,
Не променяем нашей доли,
Не променяем нашей роли,—
Играй ты молча иль речисто,
Играй героя иль статиста,
Но ты ответишь перед всеми
Не только за себя — за Время.
 
(Илья Эренбург)

----------
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. © Л.Н. Толстой
Всего записей: 7280 | Зарегистр. 30-05-2006 | Отправлено: 03:24 16-01-2008
TheDreamer



Full Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Finn

Цитата:
Припоминаю, есть отдельная тема.

Это не то - мне не интересно в сотый раз вставить какое-то произведение в топик и сказать: вот и мне оно нравиться.
 
Ты такая ж простая, как все,
Как сто тысяч других в России.
Знаешь ты одинокий рассвет,
Знаешь холод осени синий.
 
По-смешному я сердцем влип,
Я по-глупому мысли занял.
Твой иконный и строгий лик
По часовням висел в рязанях.
 
Я на эти иконы плевал,
Чтил я грубость и крик в повесе,
А теперь вдруг растут слова
Самых нежных и кротких песен.
 
Не хочу я лететь в зенит,
Слишком многое телу надо.
Что ж так имя твое звенит,
Словно августовская прохлада?
 
Я не нищий, ни жалок, ни мал
И умею расслышать за пылом:
С детства нравиться я понимал
Кобелям да степным кобылам.
 
Потому и себя не сберег
Для тебя, для нее и для этой.
Невеселого счастья залог -
Сумасшедшее сердце поэта.
 
Потому и грущу, осев,
Словно в листья, в глаза косые...
Ты такая ж простая, как все,
Как сто тысяч других в России.
 
(С. Есенин)

----------
В активном п$хуе, в пассивном @хуе...
Всего записей: 507 | Зарегистр. 23-07-2005 | Отправлено: 04:21 16-01-2008 | Исправлено: TheDreamer, 04:22 16-01-2008
Ton aka hwost



White Arctic Wolf		Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
Я вернулся в мой город, знакомый до слёз,  
До прожилок, до детских припухлых желёз.  
 
Ты вернулся сюда, так глотай же скорей  
Рыбий жир ленинградских речных фонарей,  
 
Узнавай же скорее декабрьский денёк,  
Где к зловещему дёгтю подмешан желток.  
 
Петербург! я ещё не хочу умирать!  
У тебя телефонов моих номера.  
 
Петербург! У меня ещё есть адреса,  
По которым найду мертвецов голоса.  
 
Я на лестнице чёрной живу, и в висок  
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,  
 
И всю ночь напролёт жду гостей дорогих,  
Шевеля кандалами цепочек дверных.  
 
(О. Мандельштам)

----------
Via est vita!
Всего записей: 14114 | Зарегистр. 16-08-2002 | Отправлено: 06:01 16-01-2008
Finn



Gold Member		Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Ton aka hwost
На эти стихи песня у Аллы Борисовны есть.  Жаль, что она сейчас не та и поет не то.  
 
Замечательные стихи! Классика!
Всего записей: 6124 | Зарегистр. 02-01-2006 | Отправлено: 06:53 16-01-2008
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Компьютерный форум Ru.Board » Общие » Художественная Литература » Красивые, короткие стихи II


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